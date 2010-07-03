Промышленность Москвы растет четвертый год подряд

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Столичная промышленность растет уже четвертый год подряд, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он уточнил, что только в январе−марте 2019 года индекс промышленного производства Москвы вырос на 5,5% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Как отметил заммэра, такое динамичное развитие промышленности стало возможным благодаря принятой в столице инвестиционной стратегии. Одним из ее приоритетов является развитие высокотехнологичных инновационных отраслей, которые позволяют создавать новые рабочие места с высокой производительностью труда.

Глава столичного департамента экономической политики и развития Денис Тихонов, в свою очередь, сообщил, что лидерами роста в январе−марте этого года стали обрабатывающее производство и IT-сектор. По его словам, производство электрического и распределительного оборудования выросло на 47,5%, металлоконструкций − на 24,2%, автотранспортных средств − на 23%. Кроме того, отметил Тихонов, производство компьютеров и электроники в столице увеличилось на целых 60,7%. Как добавил глава ведомства, рост промышленного производства способствует и повышению средней заработной платы в отрасли.

В конце февраля Сергей Собянин подписал закон о создании в Москве инновационного промышленного кластера. По замыслу, основой инновационного кластера станет IT-платформа, где смогут взаимодействовать все, кто желает создать новый продукт или ищет в столице партнеров для высокотехнологичного проекта. Платформа позволит быть на связи с органами власти и госкорпорациями, а также подать заявку на получение мер поддержки.