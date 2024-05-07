Разработчик заявил о запрете Apple игр с реалистичным оружием для Vision Pro

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Корпорация Apple запретила игры с реалистичным оружием для своих очков смешанной реальности Vision Pro, указывается в посте, размещенном в тематическом сообществе на Reddit.

По информации пользователя с ником AkDebuging, он разработал шутер для Vision Pro, однако игра не прошла модерацию App Store, так как в ней нашлось реалистичное изображение оружия. Пользователь удивился и задал вопрос, что в этом плохого для игр в виртуальной реальности.

Другие пользователи в комментариях отметили, что Apple, скорее всего, не запрещает такие игры на других платформах вроде iPhone или Mac. Однако, по их мнению, в отношении очков могут действовать другие правила.

Гарнитуры Apple Vision Pro начали появляться в российских онлайн-магазинах в феврале 2024 года, их стоимость достигала 900 тысяч рублей, что значительно выше их розничной цены в США. Позднее стало известно, что корпорация запустила новый раздел в веб-версии App Store, в котором присутствуют приложения для Vision Pro.

