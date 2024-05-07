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07 мая, 16:10

Культура

Супруга Носкова рассказала о сроках выписки музыканта из больницы

Фото: ТАСС/Евгений Стукалин

Жена Николая Носкова Марина рассказала, когда музыканта выпишут из больницы, куда он попал из-за осложнения простуды. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Супруга бывшего солиста группы "Парк Горького" уточнила, что врачи выявили у него пневмонию. Их пристальное внимание к музыканту было связано в том числе с тем, что семь лет назад он перенес инсульт.

"У Николая стабилизировалось состояние. Курс лечения, который он сейчас проходит, по идее, плановый, он все равно должен был его пройти. Сейчас все в норме. Оснований для беспокойства нет. Через пару дней, по словам врачей, он может быть выписан", – рассказала Носкова.

Возникшие у 68-летнего народного артиста России проблемы со здоровьем привели к тому, что Носкова пришлось экстренно госпитализировать 3 мая. С того момента он оставался под наблюдением медиков. Уже 6 мая супруга музыканта заявила, что он чувствует себя хорошо. Она также отметила, что главный врач позволил певцу продолжать выступления.

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