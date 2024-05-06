Жена Николая Носкова рассказала о состоянии госпитализированного певца

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Супруга Николая Носкова Марина рассказала, что ее муж чувствует себя хорошо. Об этом она сообщила RT.

"И температура, и сатурация у него в норме. Есть проявление пневмонии после вируса, но он находится на лечении, проходит курс реабилитации, все в порядке", – заявила она.

Супруга музыканта также выразила надежду на то, что концерт, который должен пройти 10 мая в клубе Petter, все-таки состоится. По ее словам, главный врач дал разрешение на выступление певца, о чем жена Носкова сообщила организаторам мероприятия.

Она добавила, что ее супруг до сих пор лежит в больнице под наблюдением врачей.

Ранее СМИ писали, что Носкова экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на пневмонию.

Последний раз певец Николай Носков был вынужден перенести концерты из-за болезни в ноябре 2023 года. Так, в своих соцсетях музыкант отметил, что перенести пришлось концерты в Оренбурге и Челябинске.

