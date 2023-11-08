Певец Николай Носков перенес концерты из-за болезни

Фото: ТАСС/Евгений Стукалин

Российский певец Николай Носков был вынужден перенести ноябрьские концерты из-за болезни. Соответствующая информация появилась на его странице в соцсети "ВКонтакте".

"К огромному сожалению, концерты в Оренбурге и Челябинске переносятся из-за болезни Николая Носкова. Даты сообщим позднее", – говорится в публикации.

Уточняется, что мероприятие в Оренбурге было запланировано на 5 ноября, а в Челябинске – на 7 ноября.

Ранее певца Диму Билана экстренно госпитализировали с бронхитом в Москве. Артист рассказал, что все выступления, которые запланированы в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске, были перенесены на более поздние сроки.

Музыкант отметил, что находится под наблюдением пульмонолога. Он объяснил, что переезды и перелеты могут усугубить заболевание.



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