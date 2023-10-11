Диму Билана экстренно госпитализировали в Москве с острым бронхитом

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Певец Дима Билан экстренно госпитализирован с бронхитом в Москве. Об этом исполнитель сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"В связи с моим затянувшимся бронхитом и рекомендацией пульмонолога концерты переносятся! Сейчас я под его наблюдением!" – отметил он.

По словам Билана, переезды и перелеты могут усугубить заболевание, поэтому он вынужден остаться в Москве и продолжить лечение в больнице. Как утверждает артист, все ближайшие выступления, которые должны были пройти в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске, переносятся на более поздние сроки.

"Приобретенные ранее билеты будут действительны на новую дату", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о других проблемах со здоровьем у исполнителя. В марте прошлого года Билан рассказал, что восстановился после хирургической операции из-за проблем с желудочно-кишечным трактом.

В 2021 году Билан сообщал, что у него диагностировали третью стадию алкоголизма. По его словам, проблема появилась около четырех лет назад. При этом артист рассказал, что напивается нечасто: примерно раз в два месяца. Билан также заявил, что выходил на сцену с бронхитом и скачущим давлением.

Дима Билан выступил на концерте ко Дню России