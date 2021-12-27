У Билана диагностировали третью стадию алкоголизма

Фото: Агентство "Москва"
Певец Дима Билан рассказал, что у него диагностировали третью стадию алкоголизма. Об этом он признался в интервью Ксении Собчак.
По его словам, проблема появилась около четырех лет назад. При этом артист рассказал, что напивается нечасто: примерно раз в два месяца.
"Я своего врага знаю в лицо. <…> Я если напиваюсь, то реально от радости. Вот я записал какой-то трек, я коснулся небес. Я понимаю, что мы с музыкантами достучались до небес. И я такой: "О, классно, надо отметить", – пояснил Билан.
На момент своего последнего пьяного выступления певец устал от большого количества концертов. Билан рассказал, что выходил на сцену с бронхитом и скачущим давлением.
"Никого не волнует – ты всегда должен улыбаться. Потом конец года, а до этого – два года пандемии, они на психику давят. Я позволил себе быть слабым в какой-то момент", – объяснил исполнитель.
Ранее в Сети появился ролик, на котором Дима Билан пьяным вышел на сцену. На кадрах видно, как певец еле стоит на ногах и с трудом выговаривает слова. Позднее артист извинился за инцидент.
Билан извинился за пьяное выступление в Казахстане
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