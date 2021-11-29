Музыкальный критик предложил Билану вернуть гонорар за нетрезвое выступление

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с Москвой 24 заявил, что со стороны Димы Билана было бы правильно вернуть гонорар заказчику после своего нетрезвого выступления.
Ранее в соцсетях распространился фрагмент выступления певца на свадьбе в Казахстане. На кадрах видно, что Билан находится в нетрезвом состоянии и не попадает в такт мелодии во время песни. Позже сам артист записал для своих поклонников несколько сторис, которые разместил в Instagram. "Вы знаете, так бывает. Иногда человек напивается. Неужели с вами такого не было? Я не поверю никогда, если вы скажете, что нет", – отметил он.
Рудченко указал, что как человека Билана можно понять: он мог сорваться из-за личных проблем или большого количества концертов. Однако, по словам собеседника Москвы 24, появляться на сцене в нетрезвом состоянии все же недопустимо для артиста.
"Все-таки публичная личность является лицом и лидером мнений. На него смотрят, на него равняются", – подчеркнул критик.
В обращении к поклонникам Билан отметил, что из-за многочисленных съемок и выступлений он не спал трое суток. Певец добавил, что устал и его "сильно колбасит". Кроме того, он признался, что очень переживал за здоровье Александра Градского, который на тот момент попал в реанимацию с инсультом. Вместе с тем некоторые коллеги по шоу-бизнесу поддержали артиста. В частности, Ольга Бузова не понимает, почему выступление Билана вызвало негатив в соцсетях.
По ее словам, он "как настоящий артист засунул поглубже свою боль и вышел радовать зрителей". Ксения Собчак тоже заступилась за певца. Она подчеркнула, что "сложно быть машиной 24/7". Поддержала артиста и певица Зара, указав, что тот во время работы всегда скрывает недомогания, даже если у него серьезные травмы.
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