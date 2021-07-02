Макс Покровский обвинил Диму Билана в отмене концерта группы "Ногу свело"

Фото: instagram.com/max_pokrovskiy
Российский музыкант и лидер группы "Ногу свело" Макс Покровский высказал претензии Диме Билану за отмену концерта его группы.
Певец выступил в клубе Roof Place в Санкт-Петербурге, где позже должна была выступать группа Покровского. Однако во время выступления певца был выявлен ряд нарушений коронавирусных ограничений: зрители не соблюдали социальную дистанцию и не надевали маски.
В связи с выявлением такого количества нарушений площадка была закрыта для выступлений, из-за этого лидер "Ногу свело" обратился к певцу.
Покровский обвинил Билана в неуважении к коллегам и публике. Его также возмутило, что певец проигнорировал все правила.
На данный момент известно, что концерт группы будет перенесен в другое место.
Ранее ОАТИ выявило грубые нарушения антикоронавирусных правил в концертном зале Music Media Dome. По словам специалиста, был также произведен мониторинг публикаций в социальных сетях.
Собранные материалы будут переданы в Роспотребнадзор. Концертному залу грозит штраф до 300 тысяч рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: