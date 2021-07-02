Макс Покровский обвинил Диму Билана в отмене концерта группы "Ногу свело"

Фото: instagram.com/max_pokrovskiy

Российский музыкант и лидер группы "Ногу свело" Макс Покровский высказал претензии Диме Билану за отмену концерта его группы.

Певец выступил в клубе Roof Place в Санкт-Петербурге, где позже должна была выступать группа Покровского. Однако во время выступления певца был выявлен ряд нарушений коронавирусных ограничений: зрители не соблюдали социальную дистанцию и не надевали маски.

В связи с выявлением такого количества нарушений площадка была закрыта для выступлений, из-за этого лидер "Ногу свело" обратился к певцу.

Покровский обвинил Билана в неуважении к коллегам и публике. Его также возмутило, что певец проигнорировал все правила.

На данный момент известно, что концерт группы будет перенесен в другое место.

Ранее ОАТИ выявило грубые нарушения антикоронавирусных правил в концертном зале Music Media Dome. По словам специалиста, был также произведен мониторинг публикаций в социальных сетях.

Собранные материалы будут переданы в Роспотребнадзор. Концертному залу грозит штраф до 300 тысяч рублей.