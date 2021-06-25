Организаторам концерта группы "План Ломоносова" на теплоходе грозит миллионный штраф

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Концерт группы "План Ломоносова" на теплоходе "Сильвер" может обернуться для организаторов штрафом до 1 миллиона рублей за нарушения мер против COVID-19. Об этом сообщил главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.
"На теплоходе находились порядка 150 человек. Отмечены массовые скопления людей при выходе пассажиров с судна", – приводит его слова Агентство "Москва".
За нарушения по статье 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения") предусматривается штраф в размере до 300 тысяч рублей, а в случае выявления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 миллиона или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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