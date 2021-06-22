В Москве вводятся временные ограничения на мероприятия с присутствием более 500 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве с 22 июня вводится запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. О таком ограничении объявил Сергей Собянин на своем официальном сайте.

"С 22 июня 2021 года вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях", – сообщил мэр.

В Москве будут закрыты все фан-зоны и танцполы вне зависимости от количества участников проводимых мероприятий. При этом ограничения будут отменены, если организаторы создадут COVID-free-зону, в которую будут допускаться только лица с QR-кодами.

"Новые ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек. Однако мы рекомендуем их организаторам использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей", – пояснил Собянин.

Мэр отметил, что принимаемые правительством Москвы решения являются сложными и непопулярными, однако они необходимы для спасения человеческих жизней.

Ранее Собянин отметил, что новые ограничения должны обеспечить снижение нагрузки на систему здравоохранения. По его словам, ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в городе остается сложной. Свыше 14 тысяч человек находятся в медучреждениях в тяжелом состоянии, в то время как система здравоохранения работает на пределе возможностей.

