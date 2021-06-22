Собянин ввел новые ограничения для предотвращения распространения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве начнут действовать новые ограничения, чтобы защитить людей и снизить нагрузку на систему здравоохранения. Об этом Сергей Собянин написал на своем официальном сайте.

Он отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в городе остается сложной. Свыше 14 тысяч человек находятся в медучреждениях в тяжелом состоянии, в то время как система здравоохранения работает на пределе возможностей. В то же время уже видны результаты введения обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых категорий граждан.



Сергей Собянин мэр Москвы Сегодня количество москвичей, получивших хотя бы первый компонент вакцины, превысило два миллиона человек.

Количество записей на вакцинацию увеличилось в 4–5 раз, однако значимые результаты массовой вакцинации будут заметны лишь спустя 2–3 месяца.

О работе заведений общепита

Собянин подписал указ, согласно которому все заведения общепита должны превратиться в COVID-free-зоны.

С 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней.

Пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС. Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом. Собянин обратил внимание на то, что бумажные справки приниматься не будут.



Сергей Собянин мэр Москвы Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Фуд-корты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов.

Он уточнил, что организации, не исполняющие требования, смогут работать лишь на доставку и навынос.

Собянин допустил, что в первое время какая-то информация может отображаться некорректно, поэтому для разрешения спорных ситуаций создана группа разбора. Обратиться к специалистам будет возможно через личный кабинет на портале mos.ru.

О проведении массовых мероприятий

С 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях.

Мэр обратил внимание, что фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия.

"В то же время эти ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, свободную от ковида, и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды", – подчеркнул Собянин.

Новые ограничения не касаются концертов, спектаклей, киносеансов, других зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с числом участников менее 500 человек. В то же время власти рекомендуют организаторам внедрить QR-коды для обеспечения безопасности зрителей.

Ранее стало известно, что правительство Москвы выделит дополнительные 11 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом.

Средства будут направлены на осуществление стимулирующих выплат медикам, предоставление грантов медицинским организациям, привлеченным для госпитализации пациентов с COVID-19, оплату отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым производились стимулирующие выплаты.

