Собянин ввел новые ограничения для предотвращения распространения COVID-19

15:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве начнут действовать новые ограничения, чтобы защитить людей и снизить нагрузку на систему здравоохранения. Об этом Сергей Собянин написал на своем официальном сайте.
Он отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в городе остается сложной. Свыше 14 тысяч человек находятся в медучреждениях в тяжелом состоянии, в то время как система здравоохранения работает на пределе возможностей. В то же время уже видны результаты введения обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых категорий граждан.
Количество записей на вакцинацию увеличилось в 4–5 раз, однако значимые результаты массовой вакцинации будут заметны лишь спустя 2–3 месяца.
Собянин подписал указ, согласно которому все заведения общепита должны превратиться в COVID-free-зоны.
С 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней.
Пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС. Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом. Собянин обратил внимание на то, что бумажные справки приниматься не будут.
Он уточнил, что организации, не исполняющие требования, смогут работать лишь на доставку и навынос.
Собянин допустил, что в первое время какая-то информация может отображаться некорректно, поэтому для разрешения спорных ситуаций создана группа разбора. Обратиться к специалистам будет возможно через личный кабинет на портале mos.ru.
С 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях.
Мэр обратил внимание, что фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия.
"В то же время эти ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, свободную от ковида, и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды", – подчеркнул Собянин.
Новые ограничения не касаются концертов, спектаклей, киносеансов, других зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с числом участников менее 500 человек. В то же время власти рекомендуют организаторам внедрить QR-коды для обеспечения безопасности зрителей.
Ранее стало известно, что правительство Москвы выделит дополнительные 11 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом.
Средства будут направлены на осуществление стимулирующих выплат медикам, предоставление грантов медицинским организациям, привлеченным для госпитализации пациентов с COVID-19, оплату отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым производились стимулирующие выплаты.
Власти Москвы планируют выделить 11 млрд рублей на борьбу с коронавирусом в 2021 году
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