Власти Москвы развернули в столице до 20 тысяч коек для борьбы с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Столичные власти развернули в столице до 20 тысяч больничных коек для борьбы с коронавирусом, сообщил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-конференции.
По его словам, запланировано и дальнейшее увеличение их числа.
"Примерно в два раза увеличилось количество коек, перепрофилированных на работу с пациентами с коронавирусом. На сегодняшний день мы имеем график последующего разворачивания коек", – сказал Хрипун.
В Москве за минувшие сутки выявили 6 555 новых случаев инфицирования коронавирусом. За это время госпитализировали 1 930 человек, умерли 86 пациентов с COVID-19. На ИВЛ находится 641 человек.
Количество выздоровевших составило 3 458 человек, таким образом, число переболевших коронавирусной инфекцией в столице увеличилось до 1 123 295.
Между тем в России за последние сутки подтвердили 16 715 новых случаев коронавируса в 85 регионах. При этом в 2 455 (14,7%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.
Ранее Владимир Путин заявил, что угроза коронавируса в России еще не отступила, но самый жесткий удар удалось отбить, что позволило выиграть время для мобилизации системы здравоохранения и разработки вакцины.
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