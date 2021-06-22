В России выявили 16 715 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За последние сутки в России подтвердили 16 715 новых случаев коронавируса в 85 регионах. При этом в 2 455 (14,7%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб.
На Москву пришлось 6 555 случаев, на Московскую область – 1 871, на Санкт-Петербург – 1 065, на Нижегородскую область – 269, на Республику Бурятия – 247, на Республику Крым – 201, на Воронежскую область – 201, на Ростовскую область – 175, на Свердловскую область – 175, на Забайкальский край – 172, на Тверскую область – 158, на Красноярский край – 158, на Брянскую область – 149, на Новосибирскую область – 146, на Иркутскую область – 142.
Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 350 919 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Ингушетия, Республике Северная Осетия – Алания – 0,06%, Магаданской области, Карачаево-Черкесской Республике – 0,08%, Ямало-Ненецком автономном округе – 0,09%.
За последние сутки в стране подтверждено 546 смертей, за весь период пандемии умерли 130 347 человек. За минувшие 24 часа выписали 11 117 человек, за все время – 4 889 450.
В России все больше регионов вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. Чаще всего для сотрудников сфер торговли, услуг, транспорта, культуры и здравоохранения.
Работодатель обязан вакцинировать 60% сотрудников. Иначе грозит штраф, для предпринимателя – до 50 тысяч рублей, для юрлиц – до 300 тысяч рублей.
В Москве открылись первые COVID-free-рестораны
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