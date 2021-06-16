В Москве будут штрафовать юрлиц и ИП за невыполнение требования о вакцинации сотрудников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За невыполнение требования о вакцинации сотрудников индивидуальные предприниматели, а также другие организации могут быть оштрафованы. Об этом сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

"За невыполнение требований главного санитарного врача Москвы по вакцинации предусмотрены привлечение к административной ответственности и приостановка деятельности по решению суда. Регламентируются данные решения статьями 6.3 КоАП РФ и 3.18 столичного кодекса", – приводит ТАСС слова Данчикова.

Он подчеркнул, что взыскание для ИП составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей. При причинении вреда здоровью либо повторном нарушении штраф для должностного лица может составить от 300 до 500 тысяч рублей, для юридического лица или ИП – от 500 тысяч рублей до 1 миллиона. Также может быть приостановлена деятельность организации на три месяца.

Ранее из-за роста случаев заболевания COVID-19 главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Роспотребнадзор по столице поставил руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников.

Также Московская область объявила обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не идет речи об обязательной вакцинации от коронавируса.

