Более чем у 80% работников МНПЗ есть иммунитет к COVID-19 – предприятие

Фото: Стоян Васев
На Московском НПЗ продолжается добровольная вакцинация сотрудников, более чем у 80% работников выработался коллективный иммунитет к COVID-19, сообщает пресс-служба предприятия. Противоэпидемические мероприятия выполняются в рамках комплексной программы "Газпром нефти" – "Антивирус".
"Для 100% работников Московского НПЗ и подрядных организаций осуществляется масштабное регулярное тестирование на выявление COVID-19, также проводятся исследования на наличие антител", – говорится в сообщении.
Московский НПЗ обеспечивает бесперебойный выпуск топлива при соблюдении комплекса профилактических мер по предотвращению распространения COVID-19: пропускные пункты предприятия оборудовали высокоточными системами контроля температуры, а служебный транспорт проходит регулярную санитарную обработку.
"В помещениях установлены диспенсеры для дезинфекции рук. Для обеззараживания воздуха используются ультрафиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа. На предприятии сформирован необходимый запас средств индивидуальной защиты: масок и перчаток", – сообщили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что выпуск бензина на заводах "Газпром нефти" в Москве и Омске увеличился на 4,3%. В том числе на 17% увеличилось производство высокотехнологичного бензина с октановым числом 100 (G-Drive 100). Более чем на 9% (до 1,1 млн тонн) вырос выпуск востребованных рынком зимних сортов дизельного топлива.
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