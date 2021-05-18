Выпуск бензина на заводах в Москве и Омске увеличился на 4,3%

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"Газпром нефть" увеличила выпуск бензина на собственных нефтеперерабатывающих заводах в Москве и Омске на 4,3% по итогам первого квартала 2021 года, сообщает пресс-служба компании.

"В том числе на 17% (увеличилось. – Прим. ред.) производство высокотехнологичного бензина с октановым числом 100 (G-Drive 100). Более чем на 9% (до 1,1 млн тонн) вырос выпуск востребованных рынком зимних сортов дизельного топлива", – говорится в сообщении.

Кроме того, НПЗ по сравнению с первым кварталом 2020 года увеличили производство товарных дорожных и строительных битумов почти на 7%. На рост объемов повлияли программы модернизации нефтеперерабатывающих активов компании, в числе которых пуск комплекса переработки нефти "Евро+" в июле 2020 года, отмечает пресс-служба.

В декабре прошлого года жюри конкурса "100 лучших товаров России" высоко оценило продукцию Московского НПЗ. В первую сотню лучших товаров 2020 года вошли битумные материалы, бензин, сжиженные углеводородные газы, дизельное и авиационное топливо.