Выпуск бензина на заводах в Москве и Омске увеличился на 4,3%

Фото: /Стоян Васев
"Газпром нефть" увеличила выпуск бензина на собственных нефтеперерабатывающих заводах в Москве и Омске на 4,3% по итогам первого квартала 2021 года, сообщает пресс-служба компании.
"В том числе на 17% (увеличилось. – Прим. ред.) производство высокотехнологичного бензина с октановым числом 100 (G-Drive 100). Более чем на 9% (до 1,1 млн тонн) вырос выпуск востребованных рынком зимних сортов дизельного топлива", – говорится в сообщении.
Кроме того, НПЗ по сравнению с первым кварталом 2020 года увеличили производство товарных дорожных и строительных битумов почти на 7%. На рост объемов повлияли программы модернизации нефтеперерабатывающих активов компании, в числе которых пуск комплекса переработки нефти "Евро+" в июле 2020 года, отмечает пресс-служба.
В декабре прошлого года жюри конкурса "100 лучших товаров России" высоко оценило продукцию Московского НПЗ. В первую сотню лучших товаров 2020 года вошли битумные материалы, бензин, сжиженные углеводородные газы, дизельное и авиационное топливо.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: