МНПЗ завершил реконструкцию театрального зала в Капотне

Фото: Сергей Шинов
Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) завершил модернизацию театрально-концертного зала Дворца культуры "Капотня" на юго-востоке столицы.
В зале провели капитальный ремонт, обновили интерьер, заменили кресла, восстановили механизм сцены, а также установили современную звуковую и световую аппаратуру. Инвестиции в реализацию проекта составили 70 миллионов рублей.
"В Капотне с нетерпением ждали открытия современного и функционального зала. Теперь в шаговой доступности есть все для занятий в творческих кружках и студиях. Возможности зала позволяют принимать на сцене самые яркие и интересные постановки. Важно отметить, что это стало возможным благодаря работе, проведенной Московским нефтеперерабатывающим заводом, который активно участвует в развитии района на протяжении многих лет", – заявил зампредседателя Госдумы, депутат от Люблинского одномандатного округа Москвы Петр Толстой.
Он отметил, что модернизация концертных залов, когда они становятся удобнее и доступнее для жителей столичных районов, стала общегородским трендом. Председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко, в свою очередь, назвала проект МНПЗ примером многолетнего добрососедского сотрудничества компании с местными жителями, которое способствует развитию района.
"Обновленный театральный зал смогут посещать до 40 тысяч жителей в год. Это значимая цифра для Москвы. У людей появляется больше возможностей для отдыха и творчества. И этот пример для Московского НПЗ не единственный. Летом мы вместе открыли новую парковку, которая позволила разгрузить район от транспорта, осматривали отреставрированные заводом памятники Великой Отечественной войны. Это и есть внимательное отношение к окружающим", – подчеркнула Святенко.
По словам гендиректора МНПЗ Виталия Зубера, модернизация театрального зала в Капотне стала ключевым проектом социальной программы предприятия за последние два года.
"Наше внимание в первую очередь направлено на запросы жителей, чтобы жизнь в Капотне становилась комфортнее. Мы активно участвуем в развитии инфраструктуры района", – отметил Зубер.
После масштабной реконструкции театральный зал сможет принимать фестивали международного уровня, спектакли ведущих театров и городские конференции.
Ранее МНПЗ завершил капремонт спортивного зала во дворце культуры "Капотня". Проект реализовали в рамках той же программы социальных инвестиций компании "Газпром нефть" "Родные города". Обновленной инфраструктурой смогут пользоваться местные жители для занятий в спортивных секциях. Новый зал оснастили всем необходимым для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол.
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