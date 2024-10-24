ТАСС: взрывы прогремели в Киеве на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прозвучала в Киеве на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Последствия взрывов пока не сообщаются. Сирены воздушной тревоги звучат в 11 регионах Украины: в Киевской, Одесской, Харьковской, Житомирской и других областях.

Ранее бойцы ВС РФ нанесли поражение энергетическим объектам Украины. Под удар в том числе попали объекты, обеспечивавшие действия ВСУ, а также инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и склады хранения ударных дронов.

Помимо этого, были уничтожены пункт временной дислокации иностранных наемников и скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.