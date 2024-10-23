Фото: Министерство обороны РФ

Военные РФ ударили по штабу Государственного бюро расследования (ГБР) Украины, который находился в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

Удар был нанесен из ракетного комплекса "Искандер". Штаб ГБР был размещен в здании, которое ранее использовалось налоговой инспекцией. По словам Рогова, структура ГБР подконтрольна напрямую американским силам и координировала в Запорожье действия украинских войск, СБУ, прокуратуры и местной оккупационной власти.

В результате удара ВС РФ было уничтожено 15 сотрудников ГБР, еще не менее десяти получили ранения. Кроме того, были уничтожены более десяти служебных автомобилей украинского ведомства.

"Этот удар позволит в значительной степени снизить степень взаимодействия спецслужб (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского в городе и координацию их действий при проведении военных операций", – заключил Рогов.

Ранее российские военнослужащие нанесли поражение энергетическим объектам Украины. Под удар в том числе попали объекты, обеспечивавшие действия ВСУ, а также инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и склады хранения ударных дронов. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.