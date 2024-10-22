Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки войск "Запад" ВС России освободили населенный пункт Новосадовое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Результата удалось достичь благодаря активным и решительным действиям российских военнослужащих, уточили в оборонном ведомстве.

Группировка "Запад" также нанесла поражение противнику в районах населенных пунктов Новоегоровка Харьковской области, Терны, Торское и Красный Лиман. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате потеряли свыше 470 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, шесть автомобилей, боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", орудие Д-20, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицу Д-30.

Кроме того, российские военные уничтожили три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Ранее армия России освободила село Зоряное в ДНР. Этого удалось добиться благодаря действиям подразделений "Южной" группировки войск.

Кроме того, подразделения группировки войск "Север" захватили украинский опорный пункт в приграничье Курской области. В результате боя морпехи ликвидировали противника и получили трофейное западное оружие, а также взяли в плен трех военнослужащих ВСУ.