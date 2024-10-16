Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия освободила населенный пункт Красный Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также Невское в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, освободить Красный Яр в ДНР удалось подразделению группировки войск "Центр", а населенный пункт Невское – подразделению группировки войск "Запад" благодаря активным наступательным действиям.

Также подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике пяти бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов Харьковской области. Кроме того, ВС РФ смогли отразить пять контратак штурмовых украинских групп. В результате военнослужащие Украины потеряли более 430 человек, танк, два автомобиля, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, 105-миллиметровое американское орудие М119 и станцию РЭБ "Анклав-Н".

При этом, как сообщила пресс-служба, российская армия смогла ликвидировать склад ВСУ с боеприпасами.

Ранее подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Михайловка в ДНР. В результате украинские силы потеряли 460 военнослужащих, а также лишились 3 боевых бронированных машин HMMWV американского производства и Kirpi, полученного от Турции. Уничтожены также оказались 5 автомобилей, 4 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и 100-миллиметровая противотанковая пушка "Рапира".

