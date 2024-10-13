Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки российских войск "Центр" сумели освободить населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

В ходе боев российские военные нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 100-й, 157-й механизированных, 68-й пехотной, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Столкновения происходили в районах населенных пунктов Щербиновка, Иванополье, Селидово, Лысовка, Тарасовка, Николаевка, Димитров, Цукурино и Дзержинск.

Кроме того, войска России отвергли 11 контратак подразделений украинских 42-й, 100-й, 157-й механизированных, 5-й штурмовой бригад, а также 79-го десантно-штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов и 38-й бригады морской пехоты.

В результате этих боев украинские силы потеряли 460 военнослужащих, а также лишились 3 боевых бронированных машин HMMWV американского производства и "Kirpi", полученного от Турции. Уничтожены также оказались 5 автомобилей, 4 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и 100-миллиметровая противотанковая пушка "Рапира".

Ранее российская группировка войск "Юг" освободила населенные пункты Островское и Желанное Второе в ДНР. Вместе с тем российские солдаты освободили Золотую Ниву и Зоряное Первое.

В первом населенном пункте боевые действия провели солдаты группировки "Восток", а второй освободили бойцы "Юга", продолжив тем самым продвижение в глубину обороны противника.