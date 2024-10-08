Российские солдаты освободили Золотую Ниву и Зоряное Первое в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские солдаты освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) – Золотую Ниву и Зоряное Первое, передает пресс-служба Минобороны РФ.

В первом пункте боевые действия провели солдаты группировки "Восток", уточнили в оборонном ведомстве. В свою очередь, Зоряное Первое освободили бойцы "Юга", продолжив продвижение в глубину обороны противника.

За прошедшую неделю российская армия отбила у ВСУ шесть населенных пунктов в зоне СВО – Нелеповку, Крутой Яр и село Верхнекаменское в ДНР, а также Макеевку в ЛНР и Вишневое в Харьковской области.

Кроме того, ВС РФ освободили и Угледар в ДНР, в связи с чем бойцов поздравил министр обороны Андрей Белоусов. Некоторые СМИ сообщали, что взятие ВС РФ под свой контроль Угледара усилит давление на президента Украины Владимира Зеленского.