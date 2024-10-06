ВКС РФ уничтожили речную переправу ВСУ в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Летчики Воздушно-космических сил России уничтожили переправу Вооруженных сил Украины (ВСУ) через реку Оскол в районе Гороховатки в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военные нанесли удар с помощью авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

При этом в момент атаки транспорт украинских сил осуществлял перевозку личного состава для проведения ротации, указали в ведомстве.

Ранее российский расчет комплекса "Искандер-М" уничтожил судно с боеприпасами, которые прибыли из Европы. Удар был нанесен по порту Южный в Одесской области. В результате атаки боеприпасы сдетонировали.