ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики, снабжавшим армию Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия в зоне проведения СВО на Украине нанесла удар по объектам энергетики, которые обеспечивали действия украинских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Также ВС РФ поразили скопления живой силы ВСУ и военную технику в 146 районах. Удары, как уточнило ведомство, наносились с помощью авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

На этом фоне зарубежные СМИ стали утверждать, что ВС РФ в августе и сентябре продвигаются в зоне СВО невиданными за последние два года темпами. Журналисты ссылаются на финского аналитика Паси Паройнена, который отмечает, что за последние два месяца ВС России освободили 823 квадратных километра, из которых 694 находятся на территории между Артемовском и Угледаром.

По словам эксперта, российские войска применяют эффективную тактику штурмов малыми группами, которые сложнее обнаружить. Паройнен также обращает внимание на то, что ВС РФ повысили уровень коммуникации на поле боя и лучше координируют атаки.

