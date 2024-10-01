ВС РФ нанесли удар по зданию, где шло совещание руксостава 37-й бригады ВМСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные нанесли удар "Искандером-М" по зданию в поселке Великая Александровка Херсонской области, где проходило совещание руководства состава 37-й бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины (ВМСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, в результате атаки уничтожены три микроавтобуса, 12 единиц легкой автомобильной техники и до 60 человек руководящего состава.

Ранее расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" ударил по месту разгрузки железнодорожного эшелона в населенном пункте Казанка Николаевской области. Казанка находится в 45 километрах западнее города Кривой Рог Днепропетровской области. В результате удара ВС РФ уничтожили 12 вагонов с боеприпасами, в том числе иностранного производства.

До этого российские военнослужащие уничтожили катер ВСУ "Ярославец" боеприпасом "Ланцет" в Очакове Николаевской области. Катер противника был замечен благодаря разведывательному беспилотнику, уточнили в МО РФ.