Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Украинск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.

В результате потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки "Центр" составили до 670 военных. Также украинские войска лишись танка, двух боевых бронированных автомобилей, пять машин, двух орудий Д-20 и пушки "Гиацинт-Б".

ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 100-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Леонидовка, Красноармейск, Щербиновка, Доброполье, Николаевка, Горняк и Тарасовка ДНР.

За сутки российские силы отразили 10 контратак украинских штурмовых групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 142-й пехотной бригад, 12-й, 14-й и 15-й бригад нацгвардии.

Ранее российская армия освободила населенный пункт Желанное Первое в ДНР. Бойцы поразили формирования 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Часов Яр, Курдюмовка, Острое, Северск, Константиновка и Катериновка.

