Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки войск "Южная" российских сил освободили населенный пункт Желанное Первое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ведомство подчеркнуло, что ВС РФ нанесли поражение формированиям 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Часов Яр, Курдюмовка, Острое, Северск, Константиновка и Катериновка, а также отразили две контратаки штурмовых групп 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны.

В результате украинские войска потеряли до 715 военнослужащих, пять автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М-777, орудие Д-20, две гаубицы Д-30 и четыре полевых склада боеприпасов.

Накануне ВС РФ освободили населенный пункт Долиновка ДНР. За неделю российские силы также взяли под контроль Новогродовку, Калиново, Мемрик и Галицыновку.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ теряют в сутки в среднем по 28 квадратных километров и до двух тысяч человек убитыми и ранеными. По его словам, за август и первую неделю сентября была освобождена почти тысяча квадратных километров в зоне проведения СВО.

