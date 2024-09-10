Шойгу заявил, что ВСУ ежедневно теряют до 2 тыс военнослужащих

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют в сутки в среднем по 28 квадратных километров и до двух тысяч человек убитыми и ранеными, рассказал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Он также добавил, что за август и первую неделю сентября была освобождена почти тысяча квадратных километров в зоне проведения СВО.

"Суммарно, если говорить за 8 дней сентября и август, почти 1 тысяча квадратных километров территории освобождены. Темпы увеличиваются. Спасибо нашим ребятам, которые профессионально, с полной самоотдачей ведут боевые действия", – сказал Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, ВСУ попытались отвлечь российские войска от наступления в Донбассе ударом по Курской области. Шойгу подчеркнул, что Киев таким образом хотел вынудить Россию пойти на переговоры на своих условиях.

При этом, по сообщениям иностранных СМИ, украинские войска в Донбассе несут большие потери на фоне продвижения ВС РФ. Военнослужащий ВСУ рассказал журналистам, что ВС РФ сохраняет преимущество в артиллерии над украинскими силами в пропорции от 3 к 1 до 10 к 1.