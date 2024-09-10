Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ освободили Григоровку, Красногоровку, Галицыновку и Водяное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как заявило ведомство, в результате решительных действий подразделений Южной группировки войск под контроль удалось взять Красногоровку и Григоровку. Активными действиями подразделений группировки "Центр" был освобожден населенный пункт Галицыновка, а также в результате слаженных действий подразделений "Восток" российская армия стала контролировать Водяное.

Накануне ВС РФ освободили населенный пункт Мемрик в ДНР. Кроме того, российские силы нанесли поражение формированиям 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба ДНР.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что СВО завершится тогда, когда все первоначальные цели будут достигнуты. При этом, несмотря на отсутствие четких временных рамок, Россия надеется на быстрое окончание конфликта, подчеркнул он.

Также Песков объяснил, что Россия хотела бы достичь своих целей на Украине мирным путем, но Киев не готов к переговорам, поэтому СВО продолжается. Он еще раз обозначил важность достижения поставленных перед страной целей и напомнил, что Владимир Путин всегда говорил о готовности Москвы к переговорам.

