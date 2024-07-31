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31 июля, 12:51

Политика

Песков назвал схоластикой заявления Киева о готовности к переговорам

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Заявления Украины о якобы готовности к переговорам с Россией схоластичны и не имеют деталей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы слышали заявления (Киева. – Прим. ред.) на разных уровнях, но никаких детализирующих пояснений в данном случае мы не слышали. Тема эта изредка озвучивается, но без какой-либо конкретики", – сказал политик и добавил, что Москва продолжает оставаться открытой для проведения переговоров.

Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что Украина готова к переговорам с Россией только на условиях, опирающихся на концепцию международного права. Главное из данной концепции – территориальная целостность, субъектность и суверенитет страны, считает он.

До этого Песков подчеркивал, что в Киеве на законодательном уровне установлен запрет на переговоры с Москвой. По его словам, сначала нужно понять, насколько готова к переговорам украинская сторона и насколько она имеет на это разрешение от своих кураторов. Законодательный запрет является реальным препятствием, пояснил представитель Кремля.

Песков заявил, что пока нет платформы для урегулирования ситуации на Украине

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