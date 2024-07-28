Зеленский заявил, что Киев начнет обсуждение вопросов территориальной целостности

Фото: 123RF/wladyslawmus

Украина начнет детальное обсуждение с соответствующими странами вопросов территориальной целостности, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью японскому телеканалу NHK.

При этом он не уточнил, с какими именно странами начнется обсуждения, однако отметил, что поддерживает контакт с командой бывшего президента США Дональда Трампа.

Помимо этого, в беседе с журналистами Зеленский подчеркнул, что к концу ноября он разработает план действий по установлению мира.

Ранее Зеленский заявлял, что конфликт между Россией и Украиной требует скорейшего разрешения, и это осознают все. По этой причине украинский лидер заявил, что представители России должны присутствовать на втором саммите по Украине, подготовку к которому планируют завершить к ноябрю 2024 года.