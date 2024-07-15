Зеленский заявил, что РФ должна присутствовать на второй конференции по Украине

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Представители России должны присутствовать на втором саммите по Украине, подготовку к которому планируют завершить к ноябрю 2024 года. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский.

"Я ставлю задание, чтобы в ноябре у нас был полностью готовый план. Когда план будет готов, ко второму саммиту все будет готово", – цитирует ТАСС украинского лидера.

Первая конференция по урегулированию украинского конфликта проходила в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. По ее окончании Зеленский сразу же анонсировал второй мирный саммит, на котором допустил возможность участия России.

Коммюнике по итогам мирного саммита подписали 80 государств из 91 присутствующего, но Армения, Бахрейн, Святой Престол (Ватикан), Индонезия, ОАЭ не подписали его. Более того, страны БРИКС, присутствующие на конференции в Бюргенштоке, отказались подписать этот документ.

Однако, по словам помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова, швейцарская конференция не принесла результатов в деле урегулирования военного конфликта.