Песков: у возможного саммита по Украине с участием Москвы нет повестки

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Возможный саммит с участием Москвы и Киева не имеет сейчас содержательного наполнения. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию агентства Bloomberg о том, что мероприятие может пройти в Саудовской Аравии.

"Никакой точной субстанции сейчас на этот счет нет. Нет и понимания, о какой повестке дня может идти речь. Место проведения важно, но это вторично. О каких предложениях может идти речь?" – указал политик.

Песков напомнил, что Владимир Путин и Россия всегда открыты для диалога и никогда от него не отказывались.

РФ не собирается участвовать в саммитах по Украине, где Москве будут выставлять ультиматумы, сказал ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, России известны намерения Украины и Запада реабилитироваться за провальную мирную конференцию в Швейцарии и попытаться провести похожее мероприятие. Конкретное место проведения саммита еще не определено, но, считает Галузин, важнее всего содержание таких встреч.

