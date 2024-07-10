Замглавы МИД Руденко: Киев должен занять реалистичную позицию для переговоров с РФ

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Переговоры между Россией и Украиной состоятся тогда, когда Киев займет реалистичную позицию, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Я бы не стал строить каких-то дедлайнов или обозначать сроки. Позиция президента ясна: переговоры состоятся тогда, когда к этому будет готова Украина", – цитирует его ТАСС.

При этом РФ ничего не ждет от саммита НАТО, который в эти дни проходит в Вашингтоне, сказал Руденко. Он добавил, что каких-то сюрпризов не ожидается, однако все решения саммита будут направлены не на мирное решение конфликта, а на эскалацию.



"Ответные меры будут вырабатываться нашим военно-политическими руководством. <…> Поэтому я думаю, что все, что будет сделано, необходимо для обеспечения безопасности", – уточнил он в ответ на вопрос о мерах Москвы в ответ на возможные решения НАТО, принятые на саммите.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что новые мирные переговоры РФ и Украины могут пройти уже до конца 2024 года. В конфиденциальном документе, который оказался в распоряжении СМИ, политик подчеркнул, что его целью является разработка мирной инициативы, которую Европа могла бы представить Украине.

