Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 19:06

Политика
Главная / Новости /

Замглавы МИД Руденко: Киев должен занять реалистичную позицию для переговоров с РФ

В МИД заявили, что Киев должен занять реалистичную позицию для переговоров с РФ

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Переговоры между Россией и Украиной состоятся тогда, когда Киев займет реалистичную позицию, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Я бы не стал строить каких-то дедлайнов или обозначать сроки. Позиция президента ясна: переговоры состоятся тогда, когда к этому будет готова Украина", – цитирует его ТАСС.

При этом РФ ничего не ждет от саммита НАТО, который в эти дни проходит в Вашингтоне, сказал Руденко. Он добавил, что каких-то сюрпризов не ожидается, однако все решения саммита будут направлены не на мирное решение конфликта, а на эскалацию.

"Ответные меры будут вырабатываться нашим военно-политическими руководством. <…> Поэтому я думаю, что все, что будет сделано, необходимо для обеспечения безопасности", – уточнил он в ответ на вопрос о мерах Москвы в ответ на возможные решения НАТО, принятые на саммите.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что новые мирные переговоры РФ и Украины могут пройти уже до конца 2024 года. В конфиденциальном документе, который оказался в распоряжении СМИ, политик подчеркнул, что его целью является разработка мирной инициативы, которую Европа могла бы представить Украине.

Премьер Индии заявил, что его страна выступает за мирное решение конфликта на Украине

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика