В МИД РФ заявили, что Москва не собирается участвовать в новом саммите по Украине

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что российская сторона не собирается участвовать в саммитах по Украине, где Москве будут выставлять ультиматумы, пишет РИА Новости.

"Нам известны намерения киевского режима и его западных кураторов реабилитироваться за провальный саммит мира в швейцарском Бюргенштоке в середине июня этого года и попытаться провести аналогичное мероприятие", – заявил замминистра ведомства.

Галузин отметил, что конкретное место проведения саммита еще не определено, но важнее всего содержание таких мероприятий. По его словам, Россия слышит прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной формулы украинского президента Владимира Зеленского и наблюдает сознательное игнорирование альтернативных инициатив по урегулированию кризиса на Украине.

"Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных саммитах участвовать не собираемся", – резюмировал замглавы российского МИД.

Мирная конференция по Украине проходила в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. По ее окончании Зеленский сразу же анонсировал второй мирный саммит, на котором допустил возможность участия России.

По словам помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова, швейцарская конференция не принесла результатов в деле урегулирования военного конфликта.