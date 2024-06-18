18 июня, 17:56Политика
МИД Италии объяснил отказ стран подписывать коммюнике по Украине
Фото: AP Photo/Laurent Cipriani
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни считает, что решение Индии, ЮАР, Индонезии, Саудовской Аравии, Эмиратов, Мексики и Колумбии не подписывать итоговое заявление конференции по Украине в Швейцарии связано с нежеланием портить отношения с Россией. Его слова передает РИА Новости.
Как заявил Таяни, вышеперечисленные государства хотят сохранить нейтральную позицию, чтобы не нанести ущерб политическим и экономическим отношениям с РФ, и, прежде всего, "иметь свободные руки" в преддверии будущих переговоров.
Однако он призвал продвигать нарратив, поддерживающий украинскую позицию, для привлечения основных стран к диалогу с Москвой.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия примет во внимание позицию Венгрии, Турции и Сербии, которые подписали документ, тем не менее это решение не испортит отношения с РФ.
Также официальный представитель Кремля отметил, что многие из стран, которые подписали итоговую декларацию, подтверждали понимание того, что серьезные переговоры без РФ не имеют перспективы.
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