В Кремле считают, что результативность саммита по Украине в Швейцарии стремится к нулю

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Результативность прошедшей конференции по Украине в Швейцарии стремится к нулю. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает RT.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что многие из стран, которые подписали итоговую декларацию, подтверждали понимание того, что серьезные переговоры без РФ не имеют перспективы. Также Россия примет во внимание позицию Венгрии, Турции и Сербии, которые подписали документ, указал Песков. По его словам, это решение не испортит отношения с РФ.

Представитель Кремля подчеркнул, что подход российской стороны к урегулированию украинского конфликта прозрачен и хорошо всем известен. По мнению Пескова, он был изложен на встрече Владимира Путина с руководящим составом МИД.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что для завершения украинского конфликта необходимо присутствие России за столом переговоров. Он считает, что взгляды Запада и стран Глобального Юга на пути завершения кризиса сильно отличаются. В частности, со стороны южных стран звучат предложения о сложных компромиссах, на которые нужно пойти ради урегулирования конфликта, сказал Кулеба.