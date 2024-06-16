Президент Швейцарии заявила, что страна готова организовать новый саммит по Украине

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Швейцария готова организовать на своей территории новые встречи с целью решения украинского конфликта. Об этом сообщила президент конфедерации Виола Амхерд на пресс-конференции после закрытия форума в Бюргенштоке.

"Мы будем продолжать участвовать в обсуждении, безусловно, также готовы организовать встречи в Швейцарии, если будет такая необходимость", – цитирует ТАСС Амхерд.

В свою очередь, глава швейцарского министерства иностранных дел Иньяцио Кассис не исключил проведения новой конференции по Украине до выборов президента США. По словам главы МИД, это зависит от "воли Украины", организаторов и крупных государств. При этом Кассис не высказал предположений о том, где может состоятся этот саммит.

Ранее коммюник по итогам первой конференции в Швейцарии подписали 80 стран из 91 присутствующей, но Армения, Бразилия, Бахрейн, Святой престол (Ватикан), Индонезия, ОАЭ не подписали его. Саммит по Украине проходил с 15 по 16 июня в Бюргенштоке.