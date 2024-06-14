Путин назвал условия для переговоров с Украиной

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Российская сторона готова начать переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине, если Киев выполнит ряд условий. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ.

Так, для начала диалога украинские войска должны быть выведены с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Он сделал акцент на том, что ВСУ должны полностью покинуть указанные регионы в пределах их административных границ.

Еще одно условие для возобновления переговорного процесса – это официальное уведомление о том, что Украина не будет присоединяться к Североатлантическому альянсу, добавил президент. Если это будет выполнено, незамедлительно последует приказ прекратить огонь, заверил Путин.

Нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины – также одно из условий, которое выдвинул российский лидер. Он заявил о необходимости провести демилитаризацию и денацификацию страны, уточнив, что эти параметры уже были согласованы в рамках переговоров в Стамбуле.

Кроме того, Путин указал на необходимость обозначить в международных договорах статусы Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и их принадлежность России. Также мирный процесс предполагает отмену антироссийских санкционных мер Запада, заметил президент.

Глава государства гарантировал, что Москва обеспечит безопасный отвод украинских частей.

"Мы, конечно же, хотели бы рассчитывать, что такое решение – и о выводе войск, и о внеблоковом статусе, и о начале диалога с Россией – в Киеве будут принимать самостоятельно", – отметил он.

Президент указал, что ситуация, когда Запад лицемерно призывает к миру, но запрещает Киеву вести переговоры, "выглядит по-идиотски".

"Мы готовы сесть за стол переговоров хоть завтра, мы понимаем при этом все своеобразие юридической ситуации, но там есть легитимные власти, даже в соответствии с конституцией, я сейчас только что об этом сказал, есть с кем вести переговоры", – добавил он.

Российский лидер напомнил, что Москва изначально предлагала варианты урегулирования вопроса путем дипломатии, в том числе на переговорах в Белоруссии и Турции, однако Киев отвергал все предложения.

Путин отметил, что сегодня Россия выступает с еще одним предложением по установлению мира. Если Украина вместе с западными партнерами вновь откажутся от него, они будут нести ответственность "за продолжение кровопролития", подчеркнул он. По его мнению, при таком раскладе реалии продолжат меняться в худшую для Киева сторону.

"Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня. <...> Повторю, речь не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении", – сказал президент.

Путин еще раз пообещал, что после согласия Киева на условия Москвы переговоры начнутся без промедлений.

Ранее Путин рассказал, что не исключал в 2022 году сохранения за Украиной Херсонской и Запорожской областей, но при условии обеспечения сухопутного доступа до Крыма для РФ.

При этом, как утверждает президент, сейчас ситуация в этих регионах полностью изменилась. Он напомнил, что жители в ходе референдумов выразили свою позицию, поэтому области вместе с ДНР и ЛНР вошли в состав России.

До этого в рамках выступления на пленарной сессии ПМЭФ глава государства подчеркнул, что Россия не будет "со всеми воевать", но продолжит добиваться надежных условий, соответствующих ее интересам.

