Путин допускал сохранение Херсона и Запорожья за Украиной

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин заявил, что не исключал в 2022 году сохранения за Украиной Херсонской и Запорожской областей, но при условии сохранения сухопутного доступа до Крыма для России.

Глава государства уточнил, что речь шла о переговорах с зарубежным представителем, который прилетал в Москву 5 марта 2022 года. По его словам, гость якобы на тот момент имел поддержку со стороны глав Франции и Германии и высокопоставленных чиновников США.

Путин тогда заявил, что в данном вопросе киевская сторона должна предоставить России гарантии, то есть юридически оформленное право доступа на Крымский полуостров через Херсонскую и Запорожскую области.

"Это важнейшее политическое решение. И, конечно, естественно, в окончательном варианте оно принималось бы не единолично, а только после консультации с Совбезом, с другими структурами", – поделился российский лидер на встрече с руководителями российского МИД, рассказывая о том, что он ответил зарубежному представителю.

При этом, как утверждает президент РФ, сейчас ситуация в этих регионах полностью изменилась. Он напомнил, что жители Херсонской и Запорожской областей в ходе референдумов выразили свою позицию, поэтому они вместе с ДНР и ЛНР вошли в состав РФ

"Речи о нарушении нашего государственного единства быть не может. Воля людей быть с Россией незыблема, вопрос навсегда закрыт и больше не обсуждается", – подытожил Путин.

30 сентября 2022 года были подписаны договоры о принятии в состав РФ четырех новых субъектов – Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР).

Как сообщил Владимир Путин в видеопоздравлении, выбор, связанный с присоединением к России, сделали сами жители путем голосования на референдумах.

