Сергей Кравцов поздравил школьников с Днем воссоединения новых регионов с РФ

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Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с Днем воссоединения новых регионов с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

В День воссоединения новых регионов с Россией Кравцов посетил самую большую школу Самарской области. Это образовательный центр Галактика, рассчитанный на 1,6 тысячи мест. В ходе мероприятия министр обратился к учащимся с поздравлением.

"Сегодня хочу поздравить всех с праздником, с Днем воссоединения новых регионов – Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Ровно год назад был подписан договор, и этот факт запечатлен в новом учебнике истории, который сегодня есть в каждой школе у одиннадцатиклассников", – заявил Кравцов.

Министр зачитал отрывок из учебного пособия, посвященный событиям специальной военной операции.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Он напомнил, что ровно год назад миллионы жителей Донбасса и Новороссии сделали свой осознанный выбор в ходе референдумов, которые прошли в полном соответствии с международными нормами.