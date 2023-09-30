СВО будет продолжаться до полного уничтожения нацистского режима в Киеве – Медведев

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Россия будет продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока не уничтожит нацистский режим на Украине и не освободит исконно русские земли. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил с Днем воссоединения новых регионов с Россией. Он отметил, что год назад жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей приняли судьбоносное решение быть со своим Отечеством.

По словам Медведева, этот выбор стал символом не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа.

"Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий. Победа будет за нами", – написал Медведев.

Также зампред Совбеза РФ подчеркнул, что новых регионов в составе России будет больше.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил земляков с годовщиной воссоединения ДНР с Россией. В своем поздравлении Пушилин отметил роль России в приближении победы в специальной военной операции.