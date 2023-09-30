Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил земляков с годовщиной воссоединения ДНР с Россией. Об этом он написал в своем телеграм-канале.



В своем поздравлении Пушилин отметил роль России в приближении победы в специальной военной операции.

"От всего сердца поздравляю всех, кому дорого это событие, с годовщиной воссоединения с нашей Родиной. Точно так же, как мы были уверены, что Донбасс вернется домой, мы уверены и в нашей Победе, победе над противником. Мы не одни, мы вместе с Россией приближаем этот день. Это значит, что Донбасс будет освобожден, а враг будет повержен", – написал Пушилин.

По его словам, референдум, на котором жители ДНР проголосовали за воссоединение с Россией, стал моментом, когда воля народа нашла свое однозначное выражение. Глава республики выразил признательность бойцам на передовой.



23-27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. 30 сентября президент России выступил в Кремле по итогам референдумов и подписал договоры о принятии этих регионов в состав России.

Ранее Владимир Путин поздравил с годовщиной воссоединения этих регионов с Россией. Он напомнил, что год назад миллионы жителей Донбасса и Новороссии сделали свой осознанный выбор в ходе референдумов, которые прошли в полном соответствии с международными нормами.