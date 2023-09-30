Путин поздравил с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Обращение президента опубликовано на сайте Кремля.

Российский президент напомнил, что ровно год назад, 30 сентября, были подписаны договоры о принятии в состав РФ четырех новых субъектов. Миллионы жителей Донбасса и Новороссии сделали свой осознанный выбор в ходе референдумов, которые прошли в полном соответствии с международными нормами, добавил Путин.

"Их пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека, – культуру, традиции, родной язык – все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих, организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе", – отметил президент РФ.

Тем не менее ничто не в силах сломить волю миллионов людей и их веру в правду и историческую справедливость, подчеркнул Владимир Путин. Российский народ поддержал свободный и однозначный выбор соотечественников на Донбассе и в Новороссии.

Президент РФ отдельно поблагодарил всех граждан страны за сплоченность и патриотический настрой, поскольку народ России, защищая соотечественников в новых регионах РФ, защищает само государство, его суверенитет, духовные ценности и единство.

Путин отметил, что на сегодня все российские регионы оказывают братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии, восстанавливая и строя школы, больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы.

Каждый вносит свой вклад в это общее дело: волонтеры, различные общественные и религиозные организации, предприниматели, парламентские партии, трудовые коллективы и многие другие.

Немаловажным шагом в укреплении общего государственного, политического, правового пространства стали недавние выборы в новых субъектах РФ. Как и на прошедших год назад референдумах, люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией, отметил Путин.

Вместе с тем впереди ожидает еще большая работа и решение сложных задач, а также реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Отдельно президент России обратился к жителям новых регионов, поблагодарив их за то, что, несмотря на все испытания, они сберегли и передали своим детям любовь к отечеству.

"Благодаря вам, вашей твердости и решительности Россия стала еще сильнее. Мы – один народ и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы", – заключил российский президент.

Референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России состоялись осенью прошлого года. Жители регионов поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии новых территорий в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября.

Путин утвердил 30 сентября Днем воссоединения новых регионов с РФ