Минстрой опроверг решение не восстанавливать ряд городов в новых регионах РФ

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Минстрой РФ опроверг информацию о том, что российские власти считают нецелесообразным восстановление ряда городов в новых регионах РФ. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Восстановительные работы при координации Минстроя России развернуты на всей освобожденной территории новых регионов, вошедших в состав Российской Федерации. Работы по восстановлению и развитию организуются повсеместно, в каждом освобожденном населенном пункте", – говорится в сообщении.

Вместе с этим в министерстве заявили о существовании приоритетности в работах. Самые социально значимые объекты восстанавливают в первую очередь. Те, которые не так необходимы для жизнедеятельности, будут воссозданы позже.

По данным Минстроя, в этом году специалисты восстановят свыше 6 тысяч объектов, в том числе с учетом подготовки к осенне-зимнему периоду.

Ранее глава ведомства Ирек Файзуллин рассказал, что некоторые города в новых регионах России не будут восстанавливать. Он уточнил, что сейчас существуют определенные условия, при которых заниматься такими мероприятиями нельзя. Например, власти решили не восстанавливать город Попасная, который находится в ЛНР, уточнил министр.

Стали известны детали восстановления Мариуполя