Кабмин утвердил правила выделения средств на жилье очередникам в новых регионах РФ

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство утвердило правила предоставления средств на обеспечение жильем очередников в новых регионах России. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"Речь идет о жителях новых регионов, которые были официально признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий", – цитирует пресс-службу ТАСС.

В число регионов, которым с 1 января 2024 года начнут выделять средства на реализацию указанной цели, войдут ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Жители регионов смогут получить либо жилье подходящего метража, либо единовременную выплату на строительство или приобретение дома или квартиры. Помещение при этом будет оформлено в собственность гражданина.

Ранее Мишустин призвал уделять особое внимание восстановлению новых регионов России. В частности, речь шла о восстановлении и возведении жилищной, транспортной и социальной инфраструктуры в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Премьер-министр также подчеркнул важность продолжения работ по созданию единой цифровой среды, переводу в электронный вид услуг и сокращению сроков инвестиционно-строительного цикла.

