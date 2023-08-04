В Госдуму внесли законопроект об увеличении зарплат для жителей новых регионов

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В Госдуму внесли законопроект, который предполагает увеличение оплаты труда и установление дополнительного отпуска для жителей новых регионов. Документ разместили в электронной базе ГД.

Инициативу сформировали депутаты от фракции "Справедливая Россия – За Правду" с ее главой Сергеем Мироновым. Уточняется, что речь идет о сотрудниках, работающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областях.

Согласно документу, им предлагается предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее восьми календарных дней.

Кроме того, проект разрешает оплачивать труд жителей новых регионов с применением районных коэффициентов, которые установит российское правительство.

Ранее стало известно, что министерство труда РФ планирует установить страховые тарифы на обязательное социальное страхование россиян от несчастных случаев на производстве. В пресс-службе добавили, что тарифы будут разделены на классы профессионального риска и зависеть от вида деятельности предприятия, на котором работает гражданин.

При этом льгота по уплате взносов в размере 60% от тарифа в пользу тех сотрудников, которые имеют I, II и III группу инвалидности, сохранится за предприятиями.

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