В ЛДПР предложили обязать предпринимателей индексировать зарплаты

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Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов предложил обязать предпринимателей индексировать зарплаты, сообщает газета "Ведомости".

Парламентарий планирует внести на рассмотрение Госдумы поправки в Трудовой кодекс, согласно которым предприниматели, работающие вне бюджетных сфер, должны будут повысить зарплату в зависимости от уровня инфляции.

Он подчеркнул, что повышение зарплаты в частных компаниях должно будет регулироваться коллективным договором или локальными нормативными актами.

По словам Нилова, на практике права работников внебюджетной сферы нарушаются, поскольку их зарплаты не индексируются.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что повышение уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 2024 года даст дополнительные доходы в бюджеты всех уровней и приведет к росту зарплат 4,8 миллиона россиян.

Вице-премьер уточнила, что индексирование МРОТ опережающими темпами – это дополнительные расходы для работодателей, бюджетного сектора. Однако это приведет к дополнительным доходам, в первую очередь, в региональные бюджеты, так как туда поступает основной подоходный налог, он составляет их основную доходную базу, объяснила Голикова.

На 1 января 2021 года МРОТ в РФ составлял 12 792 рубля, на 1 января 2022 года –13 890 рублей, на 1 января 2023 года – 16 242 рубля. С 1 января 2024 года МРОТ будет составлять 19 242 рубля.

МРОТ к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30%